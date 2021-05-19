Son dakika... İsrail ateşkesi gündeme getirdi

Günlerdir Gazze'yi hedef alan İsrail ateşkesi değerlendiriyor. İddianın sahibi uluslararası haber ajansı AFP bu bilgiyi askeri kaynaklara dayandırdı. AFP'ye konuşan adı açıklanmayan askeri yetkili 'İsrail, Gazze'deki Filistinli militanlara karşı hava harekatını durdurmak için koşulların doğru olup olmadığını değerlendiriyor' dedi.

Kimliğinin gizli kalması koşuluyla konuşan kaynak, 'Ateşkes için doğru anın ne zaman olduğuna bakıyoruz'' dedi. Aynı haberde İsrail'in gerekli görülmesi halinde operasyonları sürdürme yönünde karar alabileceğinin de altı çizildi. Söz konusu iddia ile ilgili İsrail'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçtiğimiz saatlerde olası bir ateşkes ile ilgili yeni iddialar gelmişti.

Mısır yönetiminin Gazze Şeridi'nde yaşanan gerilimi sona erdirmek için Hamas ve İsrail'e perşembe gününden itibaren yürürlüğe girecek ateşkes önerdiği ve Hamas'ın ateşkes önerisini kabul ettiği, İsrail'den ise henüz bir cevap gelmediği belirtilmişti.

ÖLENLERİN SAYISI 220'YE YÜKSELDİ

Öte yandan İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 220'ye, yaralı sayısı da 1509'ye çıktı.



