Dünya İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'yi ziyaret edecek

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'yi ziyaret edecek

Dünya

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Türkiye'yi ziyaret edecek

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 9-10 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ise yarın Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüşecek.

15 Şubat 2022, Salı 11:01 Son Güncelleme:
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Türkiye ile İsrail ilişkilerinde yeni dönem başlıyor. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 9-10 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal yarın Kudüs'e ziyaret gerçekleştirecek.

Kalın bu ziyaret kapsamında Filistin lideri Abbas ile görüşecek.

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