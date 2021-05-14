Dünya Son dakika... İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı

Son dakika... İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı

Dünya

Son dakika... İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı

Son dakika haberine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu.

14 Mayıs 2021, Cuma 00:39 Son Güncelleme:
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İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi.

Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, operasyonla ilgili şu aşamada daha fazla detay veremeyeceğini kaydetti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Bayramda da durmayan İsrail saldırılarında 10 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e, yaralı sayısı 580'e yükseldi.

AA

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