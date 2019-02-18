Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'nın tüm kapılarının İsrail polisince kapatıldığını duyurdu. Daha sonra gelen son dakika bilgisine göre İsrail polisi tarafından kapıları kapatılan Mescid-i Aksa yeniden açıldı.

Dibs, İsrail polisinin ayrıca Harem-i Şerif'te ibadet için bulunan Müslümanlara da saldırdığını belirtti.

Harem-i Şerif; Mescid-i Aksa, Kubbet-üs Sahra, Ruhlar Kuyusu, türbe, sebil gibi dini amaçla yapılmış yapıları içine alan, yaklaşık 150 dönüm büyüklüğünde bir arazi üzerine dağılmış binalardan oluşan kutsal bir mekandır. Günümüzde birçok kişi tarafından Mescid-i Aksa olduğu sanılan yapı ise, aslında gerçek Mescid-i Aksa'nın hemen karşısında yer alan Kubbet-üs Sahra'dır. Aksa kelimesi "en uzak" anlamındadır. Mescid-i Aksa da Mekke'ye olan uzaklığından dolayı böyle adlandırılmıştır.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na dün İsrail polisi tarafından zincir vurulduğu bildirilmişti.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

AA