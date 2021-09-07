Dünya Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi

Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi

Dünya

Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısı düzenledi.

07 Eylül 2021, Salı 02:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

AA muhabirinin görgü tanıklarından edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistin direniş gruplarına ait bir noktayı hedef aldı.

Saldırının ardından hedef alınan noktadan duman yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıda ölen veya yaralanan olup olmadığına dair açıklama yapmadı.

İsrail ordusundan da saldırıyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Doğayı Cep'ten yeşillendirin
Murat Gülderen
Murat Çelik
Okullar ve sorular
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Muhalefet adayını sona saklıyor...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER ABD, Afganistan'dan çekildikten sonra ilk kez bir ailenin ülkeden çıkmasına yardımcı oldu