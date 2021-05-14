Gelen son dakika haberine göre; İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.

Son dakika haberine göre, İsrail ordusu, ilk başta Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu. Gazze'nin kuzey kesiminde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince karadan, havadan ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı. Ancak bundan birkaç saat sonra yapılan açıklamada, askerlerin Gazze'ye 'girip girmediğinin teyit edilemeyeceği' açıklaması geldi.

İsrail Savunma Bakanı tehditler savurmuştu. Gece yarısını geçerken İsrail ordusu, Gazze'ye operasyon başlattığını duyurdu.

'ÇOK DAHA FAZLA HEDEF VAR'

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, gün içinde yaptığı konuşmada İsrail'in "çok daha fazla hedefi" olduğunu ve askeri operasyonlarında zaman sınırı olmadığı konusunda uyardı.

Gantz, "Açıkça söylüyorum: çatışma durdurulana kadar savunmaya ve saldırmaya devam edeceğiz ve uzun vadeli sessizliği sağlayacağız." diye konuştu.

Şu anda Gazze çevresinde üç İsrail tugayı konuşlanmış durumda. Bir İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) brifingine göre IDF, Gazze'de bir kara operasyonunu hala masada tutuyor.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'YE GİRDİ

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) sözcüsü Jonathan Conricus, Gazze'ye yönelik kara harekatı için hazırlıkların sürdüğünü açıklamış ancak harekete geçmek için henüz emir gelmediğini belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kara operasyonu başlattığını ve İsrail askerlerinin Gazze’ye girdiğini duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricust yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne kara operasyonu başlattığını söyledi.

Conricust, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ne girmeye başladığını vurgulayarak, kara kuvvetlerine hava kuvvetlerinin de destek verdiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nin kuzey kesimine kara, hava ve denizden yoğun şekilde saldırı düzenledi. Gazze'nin kuzey kesiminin doğu ve batı bölgelerinde bulunan farklı hedefler İsrail güçlerince top atışlarının yanı sıra hava ve denizden de eş zamanlı olarak yoğun biçimde bombalandı.

Öte yandan Anadolu Ajansı'nın son dakika haberine göre, İsrail ordu sözcülüğü, “Gazze’ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, "askerlerin girip girmediğini teyit edemeyiz" dedi.

Bir diğer İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee ise askerlerin Gazze Şeridi'ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, "Sadece Gazze Şeridi’ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim." dedi. Adraee, daha önce Conricust'un yaptığı açıklamalar ile ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6 Filistinli daha hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109'a, yaralı sayısı da 621'e çıktı

'NEFES ALABİLMEK İÇİN PENCERELERİ AÇTIK'

Bu arada Arap-İsrailli Lod şehri sakini Wael Essawi CNN'e yaptığı açıklamada, Salı gecesi namazlar sırasında İsrail polisi ve Yahudi sakinler tarafından bir camiye, göz yaşartıcı gazla baskın yapıldığını anlattı.

Essawi, "Hiçbir şey yapamadık ama nefes alabilmek için pencereleri açtık gaz çok yoğundu" dedi.

'BİNLERCE KİŞİYİ VURDULAR'

Bir başka Lod sakini olan Halid Zabarqah, Pazartesi günü İsrail'in Kudüs'teki politikalarına karşı düzenlenen bir Filistin gösterisinin ardından, binlerce kişinin göz yaşartıcı gaz, sersemletici el bombası ve plastik mermi ile vurulduğunu söyledi

Zabarqah, "15 yaşındaki kızım, yatak odası penceresine atılan taşların sesiyle uyandı, sonra onun dehşet verici çığlıklarıyla uyandım," dedi ve ekledi:

"Elimizdeki aletlerle kendimizi korumak ve savunmaktan başka yapabileceğimiz bir şey yoktu, ya kendimizi savunacaktık ya da öldürülecektik."

ABD ISRARLA KINAMIYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, gazetecilerin ısrarlı sorularına rağmen İsrail'in 18'i çocuk 87 Filistinlinin ölümüne yol açan füze saldırılarını kınamaktan kaçındı.

Gazeteci, ısrar ederek "Biden yönetimi sürekli Hamas'ın roket saldırılarını kınıyor. Beyaz Saray, Filistinlerin evlerinden tahliyelerini de kınıyor mu?" sorusunu yöneltti.

Bu konuyu ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın birçok kez gündeme getirdiğini belirten Psaki, kendilerinin asıl amacının gerginliğin azaltılması olduğunu belirtirken, ısrarla İsrail'i kınamaktan kaçındı.

BİR DİZİ HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin güneyine biz dizi hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda ölen ve yaralananlar konusunda henüz bir bilgi yok.

Öte yandan İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçaklarının, Hamas'a ait füzelerin üretildiği merkezi bir sahaya ve yine Hamas'ın deniz kuvvetlerine ait füzelerin üretildiği askeri bir sahaya hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Hedef alınan iki yerin Gazze'nin orta kesiminde yer aldığı belirtilen açıklamada ayrıca silah üretiminin yapıldığı farklı yerlere de hava saldırıları düzenlendiği ifade edildi.

HAMAS İLE BM TEMAS HALİNDE

Üst düzey bir Hamas yetkilisi İzzat Al Rishq Perşembe günü CNN'e yaptığı açıklamada Mısır, Katar ve Birleşmiş Milletler'in çatışmayı sona erdirmek için arabuluculuk konusunda Hamas ile iletişim kurduğunu söyledi.

Al Rishq, "Biz Hamas olarak onlara, saldırıların durması için önce düşmanla konuşmaları gerektiğini söyledik. Kendimizi uzun süre ayakta tutabilme ve saldırılara (uzun süre) tepki verebilme yeteneğine sahibiz" diye ekledi.

GAZZE'NİN KUZEYİNE TOP ATIŞI: ONLARCA YARALI

İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Ummu en-Nasr köyüne düzenlediği topçu atışında onlarca Filistinli yaralandı.

İsrail topçu birlikleri Ummu en-Nasr köyündeki tarım arazilerini ve evleri yoğun topçu atışıyla hedef aldı. Saldırı sonucu onlarca Filistinli yaralanırken, ambulans ekipleri çok sayıda yaralıyı olay yerinden hastaneye taşıdı.

'BAYRAM KAN KOKUYOR'

Zaman zaman gelen patlama sesleri ve yükselen dumanlar nedeniyle Gazze sakinleri korku içinde bir bayram geçiriyor. Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yaşayan Filitinli genç Ayat Mahmud, Gazze'de bayramdan söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Mahmud, "Bu bayram şehit kokuyor, ayrılık kokuyor, kan kokuyor. İsrail, sabah saatlerinden itibaren bombardımana başlayarak insanları korkutmayı hedefledi. İnsanların bayram sevincini kursaklarında bırakmak, bayram havasını yok etmek istedi." dedi.

Bayram için daha önce hazırlık yaptıklarını, misafir beklediğini, arkadaşlarıyla görüşmeyi planladığını belirten genç kız, "Şu an bunlar mümkün değil. Bayram havası taziye havasına döndü." diye konuştu.











