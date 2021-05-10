Türkiye Son dakika: İsrail'in Kudüs'teki saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan peş peşe görüşme

Son dakika: İsrail'in Kudüs'teki saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan peş peşe görüşme

Türkiye

Son dakika: İsrail'in Kudüs'teki saldırılarıyla ilgili Erdoğan'dan peş peşe görüşme

Son dakika haberine göre, İsrail'in Kudüs'teki saldırılarıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü. Erdoğan İsrail'deki Filistinlilere yaşatılanları 'terör olarak niteledi.

10 Mayıs 2021, Pazartesi 16:36 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan görüşmelerde İsrail'in Kudüs'teki saldırılarını "terör" olarak nitelendirerek Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile görüştü. Erdoğan İsrail'deki Filistinlilere yaşatılanları 'terör olarak niteledi.  

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, İsrail'in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde, İsrail’in Kudüs’teki 'terör' olarak nitelendirdiği saldırılarının sadece Müslümanların değil bütün insanlığın vicdanını yaraladığını ve alçakça olduğunu belirtti.

Erdoğan, saldırıları ve Filistinlilere yaşatılan zulmü en sert şekilde kınadığını vurguladı. İsrail’in uyguladığı terörü ve işgali durdurmak için başta İslam alemi olmak üzere tüm dünyayı harekete geçirmek üzere ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin her zaman Filistin davasının destekçisi olmaya, Filistinli kardeşlerinin yanında durmaya ve Kudüs'ün izzetini korumaya devam edeceğini belirtti.


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