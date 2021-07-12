Ekonomi Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

Ekonomi

Son dakika... İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayına ilişkin işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

12 Temmuz 2021, Pazartesi 10:09 Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 265 bin kişi azalarak 4 milyon 237 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,6 puanlık azalış ile yüzde 13,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı yüzde 43,8 oldu

İstihdam edilenlerin sayısı 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre 216 bin kişi azalarak 27 milyon 844 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık azalış ile yüzde 43,8 oldu.

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