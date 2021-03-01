Türkiye İstanbul Arnavutköy'de fabrikada patlama! Yaralılar var

İstanbul Arnavutköy'de fabrikada patlama! Yaralılar var

Türkiye

İstanbul Arnavutköy'de fabrikada patlama! Yaralılar var

İstanbul Arnavutköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada yağ kazanının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

01 Mart 2021, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Arnavutköy Hadımköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada saat 09.15 sıralarında yağ kazanında patlama oldu.



Fabrika çalışanları kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine fabrikaya, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Fabrikada yapılan incelemeler devam ediyor.

İlgili Haberler
Çiğ köfte 'acılı' diye genç çalışanı döven saldırgan için flaş karar


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Üst seviyede güvenlik
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Fezleke...
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Şirin Sever
‘Malcolm ve Marie’ yılın en iyi filmi!
Şirin Sever
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Murat Gülderen
3 boyutlu dersler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Yaşar Kemal’den anılar
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Anne-babalar dikkat! Çocuğunuzda şu belirtiler varsa....
Murat Çelik
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzmir'deki çökme tehlikesi bulunan köprü mahalleliyi endişelendiriyor