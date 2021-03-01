İstanbul Arnavutköy'de fabrikada patlama! Yaralılar var
İstanbul Arnavutköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada yağ kazanının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
01 Mart 2021, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
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Arnavutköy Hadımköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada saat 09.15 sıralarında yağ kazanında patlama oldu.
Fabrika çalışanları kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine fabrikaya, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Fabrikada yapılan incelemeler devam ediyor.
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