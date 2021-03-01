Arnavutköy Hadımköy'de suni deri üretimi yapılan fabrikada saat 09.15 sıralarında yağ kazanında patlama oldu.





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Fabrika çalışanları kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine fabrikaya, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Fabrikada yapılan incelemeler devam ediyor.

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