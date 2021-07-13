Son dakika: İstanbul barajlarında doluluk oranı

Önce şiddetli sağanak yağışlar ardından bunaltan sıcaklıklar...

İstanbul'da barajlar bu hava değişiminden nasıl etkilendi? Hangi barajda doluluk oranı ne kadar oldu?

İşte baraj baraj son doluluk oranları....

Alibey barajı: 46.29

B.Çekmece barajı: 67.03

Darlık barajı: 77.04

Elmalı barajı: 88.88

Istrancalar barajı: 27.09

Kazandere barajı: 43.43

Ömerli barajı: 96.46

Pabuçdere barajı: 31.96

Sazlıdere barajı: 39.57

Terkos barajı: 76.6



