Türkiye Son dakika: İstanbul barajlarında doluluk oranı

Son dakika: İstanbul barajlarında doluluk oranı

Türkiye

Son dakika: İstanbul barajlarında doluluk oranı

İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla gözler barajlardaki doluluk oranlarına çevrildi. İşte İstanbul barajlarında doluluk oranı...

13 Temmuz 2021, Salı 15:53 Son Güncelleme:
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Önce şiddetli sağanak yağışlar ardından bunaltan sıcaklıklar...

İstanbul'da barajlar bu hava değişiminden nasıl etkilendi? Hangi barajda doluluk oranı ne kadar oldu?

İşte baraj baraj son doluluk oranları....

Alibey barajı: 46.29

B.Çekmece barajı: 67.03

Darlık barajı: 77.04

Elmalı barajı: 88.88

Istrancalar barajı: 27.09

Kazandere barajı: 43.43

Ömerli barajı: 96.46

Pabuçdere barajı: 31.96

Sazlıdere barajı: 39.57

Terkos barajı: 76.6


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