Son dakika: İstanbul barajlarında doluluk oranı
İstanbul'da hava sıcaklığının artmasıyla gözler barajlardaki doluluk oranlarına çevrildi. İşte İstanbul barajlarında doluluk oranı...
13 Temmuz 2021, Salı 15:53 Son Güncelleme:
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Önce şiddetli sağanak yağışlar ardından bunaltan sıcaklıklar...
İstanbul'da barajlar bu hava değişiminden nasıl etkilendi? Hangi barajda doluluk oranı ne kadar oldu?
İşte baraj baraj son doluluk oranları....
Alibey barajı: 46.29
B.Çekmece barajı: 67.03
Darlık barajı: 77.04
Elmalı barajı: 88.88
Istrancalar barajı: 27.09
Kazandere barajı: 43.43
Ömerli barajı: 96.46
Pabuçdere barajı: 31.96
Sazlıdere barajı: 39.57
Terkos barajı: 76.6