Türkiye Son dakika: İstanbul Başakşehir'de kimyasal atık paniği!

Son dakika: İstanbul Başakşehir'de kimyasal atık paniği!

Türkiye

Son dakika: İstanbul Başakşehir'de kimyasal atık paniği!

Son dakika haberine göre, İstanbul Başakşehir'de Hürriyet Bulvarı'na kimliği belirsiz kişilerce dökülen kimyasal atık paniğe neden oldu.

01 Haziran 2021, Salı 14:56 Son Güncelleme:
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Yaklaşık bir hafta önce plakasız bir hafriyat kamyonu tarafından yol kenarına dökülen kimyasal atıktan duman çıkması üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi.

Çevreye kötü koku da yayılırken polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.


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