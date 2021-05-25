Son dakika: İstanbul Beylikdüzü Su ürünleri Hali'nde yangın!
Son dakika haberine göre, İstanbul Beylikdüzü Su ürünleri Hali'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
25 Mayıs 2021, Salı 16:44 Son Güncelleme:
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Beylikdüzü Su Ürünleri Hali'nde bulunan balıkçı ağlarında saat 16.15 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Alevleri gören dükkan sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine farklı noktalardan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Yangında, can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ağlarda hasar oluştu.
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