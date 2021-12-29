Türkiye Son dakika: İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı

Türkiye

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda trafik askıya alındı

Üsküdar Kız Kulesi açıklarında makine arızası yapan gemi için bölgeye kurtarma römorkörü ve tahlisiye botu sevk edildi. Çalışmalar nedeniyle boğaz trafiği askıya alındı.

29 Aralık 2021, Çarşamba 21:09 Son Güncelleme:
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İstanbul Boğazı'nda seyir halindeyken Üsküdar Kız Kulesi açıklarında 70 metre boyundaki 'Barlas' isimli gemi makine arızası yaptı. Bölgeye Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda KURTARMA-5 römorkörü ile KEGM-4 hızlı tahlisiye botu sevk edildi ve boğaz trafiği askıya alındı.

Cengiz ÇOBAN - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL (DHA)

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