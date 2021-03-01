Son dakika İstanbul depremi uyarısı! Bu ilçeler etkilenecek

1-7 Mart Deprem Farkındalık Haftası'na girilirken, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan sabah.com.tr'ye çok özel açıklamalarda bulundu. Ercan, Kuzey Anadolu kırığı üzerinde 8 büyüklüğünde bir depremin gerçekleşebileceğini, Marmara'da ise 2 büyük depremi beklediklerini aktardı. Ercan, 2023'e kadar yoğun bir deprem dönemi olacağını ifade ederken, risk altındaki illeri ve İstanbul'da büyük depremden en çok etkilenecek ilçeleri tek tek sayarak uyardı. İşte Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın son dakika açıklamaları...

"TÜRKİYE HER ZAMAN 6.5-7 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREME GEBEDİR"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan şöyle konuştu:

2020 ile 2023 yılları arasında, salgının görüleceği yıllar arasında ayrıca bütün dünyada depremlerin yoğun yaşandığı bir dönem olacak. Kaldı ki 2020'de Türkiye yaklaşık 5 yıkıcı deprem görmüştür. Bu böyle 2021, 2022 ve 2023'te devam edecek. Türkiye her zaman 6.5 - 7 büyüklüğünde bir depreme gebedir.

KUZEY ANADOLU FAYINA DİKKAT

Prof.Dr. Ercan, Kuzey Anadolu kırığına dikkat çekti. Kuzey Anadolu kırığını Türkiye'nin en genç kırığı olduğunu belirten Ercan, 8 büyüklüğüne kadar deprem üretme potansiyeline vurgu yaptı. Ercan olasılıkları da tek tek saydı.

Ercan şöyle konuştu:

Bu depremlerin olacağı yerler yüzde 52 olasılıkla Kuzey Anadolu kırığı boyunca, yüzde 33 olasılıkla Batı Anadolu'da, yüzde 13'ü de Doğu Anadolu kırığı boyunda olacak. Yani bu gelen 3 yıl içinde Türkiye büyük bir yıkıcı deprem görecektir.

"TÜRKİYE HER YIL BİR YIKICI DEPREM GÖRÜR"

Bir depremin maaliyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne maaliyeti 5 milyar dolar dolayındadır. Son 100 yıl içinde Türkiye'de 125 yıkıcı deprem olmuştur. Türkiye her yıl bir yıkıcı deprem görür.

"MARMARA'DA 2 DEPREM BEKLİYORUM! BİRİ 6.4 İLE 6.7 ARASINDA DİĞERİ..."

Marmara Depremi'ni hemen beklemiyorum. Kuzey Marmara'da deprem 2045'ten önce benim algoritmama göre olmaz. İki deprem bekliyorum bir tanesi Küçükçekmece önünde 6.4 ile 6.7 arasında. Bir diğerini Marmara Ereğlisi önünde bekliyorum 7 ile 7.2 arasında...

Bu depremler sadece İstanbul'u değil, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale, Yalova, Bursa, Kocaeli'yi etkileyecektir. Buna İstanbul depremi İstanbul depremi diyoruz ama bu deprem İstanbul'dan 25 KM ötede olacaktır. Yalova'ya da yaklaşık 25 KM mesafededir. Bursa ilinin kıyılarına 60 KM uzaklıktadır.

78 KM uzaklıktaki Sisam depreminin İzmir'i yıktığını düşünürseniz,deprem odağına 100-150 KM yakınlıktaysanız senin için ölümcül olacak demektir.

RİSK ALTINDAKİ İLLER

Prof.Dr. Ercan, 8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyelinden söz ettiği Türkiye'nin en genç fayı olan Kuzey Anadolu kırığının geçtiği illeri şöyle sıraladı:

Van, Bitlis, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Sivas, Amasya, Samsun'un günayi, Tokat'ın kuzeyi, Kastamonu'nun güneyi, Çankırı, Bolu Adapazarı, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Güney kolu üzerinde ise Bursa ve Balıkesir yer alıyor.

MARMARA DEPREMİNDEN EN ÇOK ETKİLENECEK İLÇELER

Büyük Marmara Depremi'nden en çok etkilenecek İstanbul ilçelerini sayan Ercan, Eminönü yarımadasına özellikle parantez açtı.

Ercan'ın dikkat çektiği ilçeler şöyle:

Fatih

Zeytinburnu

Bakırköy

Avcılar

Esenyurt

Büyükçekmece

Beylikdüzü

Kumburgaz

Silivri

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