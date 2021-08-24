Türkiye Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri! Atama yerleri belli oldu

Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri! Atama yerleri belli oldu

Türkiye

Son dakika: İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görev değişimleri! Atama yerleri belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 35 polis müdürü ve emniyet amiri başka illere tayin edilirken, 11 müdür ve emniyet amiri de başka illerden İstanbul'a atandı.

24 Ağustos 2021, Salı 21:52 Son Güncelleme:
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Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen atama listesi il emniyet müdürlüklerine bildirildi. Buna göre İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli 5 ikinci sınıf, 13 üçüncü sınıf, 6 dördüncü sınıf polis müdürü ile 11 emniyet amirinin tayini farklı illere çıktı.

Başka illerden ise 3 ikinci sınıf, 4 üçüncü sınıf, 1 dördüncü sınıf polis müdürü ile 3 emniyet amiri de İstanbul'a atandı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hülya Şen'in Bilecik'e, Strateji Geliştirme Şube Müdürü Esma Zeyrek Şirin'in Mardin'e, Özel Güvenlik Şube Müdürü Osman Katipoğlu'nun Yalova'ya, Terörle Mücadele Şube Müdürü Gökhan Nazlım'ın Rize'ye, Güvenlik Şube Müdürü Fatih Tınaz'ın ise Balıkesir'e tayin olduğu öğrenildi.

AA

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