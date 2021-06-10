Son dakika haberine göre; İstanbul Fatih'te Şehnameci Sokak'taki bir otelin sauna kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.









Fatih'te bir otelin saunasında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Fatih'te bulunan otelin sauna bölümünde çıkan yangında dumanlar üst katları sardı. Oteldeki bir turist kadın, pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi.

İTFAİYE TARAFINDAN MERDİVEN UZATILARAK KURTARILDI

Çevredekiler de kadını kurtarmak için seferber oldu. Kadın itfaiye tarafından merdiven uzatılarak kurtarıldı.