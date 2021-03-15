Son dakika: İstanbul Gaziosmanpaşa'da binada patlama
İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir binada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
15 Mart 2021, Pazartesi 19:08 Son Güncelleme:
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Kazım Karabekir Mahallesi 922 Sokak’taki binanın birinci katında saat 18.30 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre doğal gazdan kaynaklandığı ileri sürülen patlamada 1 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.
DHA