Türkiye Son dakika... İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! 9 kilo...

Son dakika... İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! 9 kilo...

Türkiye

Son dakika... İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! 9 kilo...

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Havalimanı'nda çocuk kitaplarının arasına gizlenmiş 4 kilo, bagaj tabanında da 9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

07 Haziran 2021, Pazartesi 12:59 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, çocuk kitaplarına gizlenmiş 4 kilo, sırt çantasına ve bagaj tabanına gizlenmiş 9 kilo uyuşturucuyu yurda sokmak isteyen 5 kurye yakalandı.

İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, çocuk kitaplarına gizlenmiş 4 kilo, sırt çantasına ve bagaj tabanına gizlenmiş 9 kilo uyuşturucuyu yurda sokmak isteyen 5 kurye yakalandı.


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