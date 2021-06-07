Son dakika... İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! 9 kilo...
Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Havalimanı'nda çocuk kitaplarının arasına gizlenmiş 4 kilo, bagaj tabanında da 9 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
07 Haziran 2021, Pazartesi 12:59 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, çocuk kitaplarına gizlenmiş 4 kilo, sırt çantasına ve bagaj tabanına gizlenmiş 9 kilo uyuşturucuyu yurda sokmak isteyen 5 kurye yakalandı.
İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda, çocuk kitaplarına gizlenmiş 4 kilo, sırt çantasına ve bagaj tabanına gizlenmiş 9 kilo uyuşturucuyu yurda sokmak isteyen 5 kurye yakalandı.
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