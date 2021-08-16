Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Uyuşturucu yapımında kullanılıyor! Tam 4,3 ton...
İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ele geçirilen maddenin 4,3 ton olduğunu duyurdu.
16 Ağustos 2021, Pazartesi 12:33 Son Güncelleme:
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildiğini duyurdu.
İşte Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un paylaşımı:
Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul havalimanında Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi.
Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi.
Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum.
https://twitter.com/mehmedmus/status/1427194757969743875?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1427194757969743875%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Fgundem%2Fson-dakika-istanbul-havalimaninda-buyuk-operasyon-bakan-mus-duyurdu-tam-4-3-ton-ele-gecirildi-41874263
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