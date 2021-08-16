Türkiye Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Uyuşturucu yapımında kullanılıyor! Tam 4,3 ton...
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Uyuşturucu yapımında kullanılıyor! Tam 4,3 ton...

Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Uyuşturucu yapımında kullanılıyor! Tam 4,3 ton...

Türkiye

Son dakika: İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi! Uyuşturucu yapımında kullanılıyor! Tam 4,3 ton...

İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden uyuşturucu yapımında kullanılan madde ele geçirildi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ele geçirilen maddenin 4,3 ton olduğunu duyurdu.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 12:33 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, İstanbul Havalimanı'nda Hong Kong’dan Hollanda’ya giden uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirildiğini duyurdu.

İşte Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un paylaşımı:

Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri İstanbul havalimanında Hong Kong’dan Hollanda’ya giden transit yük içerisinde uyuşturucu yapımında kullanılan 4,3 ton madde ele geçirdi.

Sonrasındaki operasyonlarla bir uyuşturucu şebekesi çökertildi.

Bakanlık personelimizi tebrik ediyorum.



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
ÖTV düzenlemesi yerlileri sevindirdi
Hakan Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Şirin Sever
Doğa anlatınca anlarsınız belki!
Şirin Sever
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Müsilajı unuttuk bile
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Mülteciye öfke, Altındağ’dan tehlike sinyalleri
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Kısa bir mola
Rauf Tamer
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Engelli Rabia Tosun'dan 10 gündür haber alınamıyor