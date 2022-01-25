Türkiye Son dakika: İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar için yeni saat belli oldu

Son dakika: İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar için yeni saat belli oldu

Türkiye

Son dakika: İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşlar için yeni saat belli oldu

Son dakika haberine göre; İstanbul Havalimanı'nda iniş ve kalkışların iptal saati 13.00'e kadar uzatıldı.

25 Ocak 2022, Salı 01:28 Son Güncelleme:
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Havalimanı'nın saat 13.00'e kadar uçuşlara kapatıldığını duyurdu. Keskin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürmesi nedeniyle İstanbul Havalimanı pistlerine uçak iniş kalkışı yapılmayacak olup, kapalılık durumu 25 Ocak saat 13,00'e kadar uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

İHA

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