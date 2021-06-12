Türkiye Son dakika...İstanbul için dolu uyarısı!

Son dakika...İstanbul için dolu uyarısı!

Türkiye

Son dakika...İstanbul için dolu uyarısı!

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul için dolu uyarısı yapıldı. İstanbul'da hava bir anda kapatırken bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış da başladı.

12 Haziran 2021, Cumartesi 13:41 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik,Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu, batısı yer yer çok bulutlu, Trakya kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



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