Son dakika: İstanbul için kritik uyarı! Dikkat....

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden saat 19.00'da alınan verilere göre; İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtına, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edecektir.

Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar rüzgâr 50-60 km/sa hıza düşecektir. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgârın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."

İSTANBUL DHA



