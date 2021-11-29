Türkiye Son dakika: İstanbul için kritik uyarı! Dikkat....

Son dakika: İstanbul için kritik uyarı! Dikkat....

Türkiye

Son dakika: İstanbul için kritik uyarı! Dikkat....

İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin verilerine göre gece yarısına kadar devam edeceği tahmin edilen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya dikkatli olunması yönünde uyarıda bulundu.

29 Kasım 2021, Pazartesi 19:50 Son Güncelleme:
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 Valilikten yapılan açıklama şöyle:

 "Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden saat 19.00'da alınan verilere göre; İlimizdeki kuvvetli rüzgâr ve fırtına, bu gece yarısına kadar 70-110 km/sa hızla devam edecektir.

Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar rüzgâr 50-60 km/sa hıza düşecektir. Sabahın ilk saatlerinden itibaren hızını arttıracak rüzgârın, saat 18.00'e kadar 70-90 km/sa hıza ulaşacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli rüzgâr ve fırtınanın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, çatı uçması, ağaç-direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımdaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."

İSTANBUL DHA

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