Türkiye Son dakika: İstanbul için sarı uyarı! Lodos geri geliyor

Son dakika: İstanbul için sarı uyarı! Lodos geri geliyor

Türkiye

Son dakika: İstanbul için sarı uyarı! Lodos geri geliyor

Son dakika haberine göre, Meteoroloji, İstanbul'a sarı kod ile lodos uyarısında bulundu.

02 Aralık 2021, Perşembe 18:13 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yarın için yapılan uyarıda, "Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli (40-50 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji Marmara Bölgesi içinde ayrı bir uyarıda bulundu.

Bu uyarıda ise, "Rüzgarın yarın Marmara Bölgesi'nde, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (60-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgisi yer aldı.

Melike YAZGILI İSTANBUL (DHA)

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