Türkiye Son dakika: İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu!

Son dakika: İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu!

Türkiye

Son dakika: İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu!

Son dakika haberine göre, İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün TSK yapılanmasında yer aldıkları belirtilen 82 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

06 Ağustos 2021, Cuma 09:36 Son Güncelleme:
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dosya kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, saat 01.00'de İstanbul merkezli 25 ilde TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri)içerisinde bulunan ankesör/büfe telefonları ile iletişim sağlayan, TSK'ya personel alımlarında kodlama yöntemi ile kayıt yaptıran, örgüte üye olan ya da hala deşifre olmamış mahrem imamlar olmak üzere 82 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ve çok sayıda örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Ali Çağlar TINBEK/ İSTANBUL (DHA) 

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