Türkiye Son dakika: İstanbul Seyrantepe'de yangın! İtfaiye ekibi sevk edildi

Son dakika: İstanbul Seyrantepe'de yangın! İtfaiye ekibi sevk edildi

Türkiye

Son dakika: İstanbul Seyrantepe'de yangın! İtfaiye ekibi sevk edildi

Kağıthane Seyrantepe'de 6 katlı ambalaj fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla 45 dakikada kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

24 Ağustos 2021, Salı 07:10 Son Güncelleme:
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Kağıthane, Seyrantepe, Yeşilce Mahallesi Durgun Sokak'ta bulunan 6 katlı ambalaj fabrikasının giriş katında yangın çıktı.

Yangın, 05.45 sıralarında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kâğıthane, Şişli, Beşiktaş, Mecidiyeköy'den itfaiye ekipleriyle çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YANGIN 45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

İtfaiye ekipleri işyerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.


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