Son dakika! İstanbul Şile'de fabrika yangını! İtfaiye ekipleri sevk edildi
Son dakika haberi...Şile'deki yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Fabrikada çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi. Patlama seslerinin duyulduğu yangında dumandan etkilenen kişilere sağlık ekiplerince müdahale edildi.
22 Eylül 2021, Çarşamba 14:26 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; Şile'de bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı elektrik malzemeleri üretim fabrikasındaki yangına havadan da müdahale ediliyor. Öte yandan dumandan etkilenen bazı kişilere olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Şile'de elektrik malzemeleri üreten bir fabrikanın depo kısmında çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Avcıkoru Mahallesi Alkan Sokak'ta geniş bir alana kurulu, elektrik malzemeleri üreten iki katlı fabrikanın depo kısmında, saat 13.36'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, Ömerli, Şile, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Sultanbeyli, Kadıköy'den 17 araç ve 62 personelle müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.
Öte yandan dumandan etkilenen bazı kişilere olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman, çevre ilçelerden de görüldü.
Bu arada fabrika çalışanları, olayı görüntülemek isteyen basın mensuplarına tepki gösterdi.