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Son dakika! İstanbul sis altında! Deniz seferleri felç oldu

Kentte iki gündür etkili olan yoğun sis, deniz ve kara ulaşımını da etkiledi. Deniz ulaşımında iptal edilen seferler var

21 Şubat 2019, Perşembe 07:10 Son Güncelleme:
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Son dakika! İstanbul sis altında! Deniz seferleri felç oldu

İstanbul’un birçok bölgesinde iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti.

Sis nedeniyle Bakırköy Sahil yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken sürücüler, sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.

İstanbul Boğaziçi’nde de etkili olan yoğun sis, deniz seferlerinin aksamasına yol açtı.

İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamada, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

ŞEHİR HATLARI: TÜM SEFERLER İPTAL

Etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatlarının tüm vapur seferleri ile İDO’nun bazı seferleri iptal edildi. Şehir Hatlarından yapılan açıklamada, "Bütün seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır" denildi.

İDO’nun ise sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle

Bursa-Yenikapı 07:30,

Yenikapı-Bursa 07:30,

Yalova-Pendik 07:00,

Pendik-Yalova 07:00,

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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