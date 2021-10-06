Türkiye Son dakika: İstanbul trafiğini kilitleyen kaza

Son dakika: İstanbul trafiğini kilitleyen kaza

Türkiye

Son dakika: İstanbul trafiğini kilitleyen kaza

İstanbul'da Ümraniye Şile yolunda hafriyat kamyonunun açılan damperi köprüye çarptı. Kamyondan kopan damper yola savrulurken kazada şans eseri yaralanan olmadı.

06 Ekim 2021, Çarşamba 19:30 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 16.00 sıralarında Ümraniye Şile Yolu Üsküdar istikametinde meydana geldi. Mustafa Sapan'ın kullandığı 67 TB 450 plakalı hafriyat kamyonunun açılan damperi köprüye çarptı.

Kamyondan kopan damperin yola savrulduğu kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine trafik polisleri sevk edildi. Olay yerine çağrılan vinçle damper yoldan kaldırılarak, TIR'a yüklenip, götürüldü. Kaza nedeniyle Şile yolunda bir süre trafik yoğunluğu oluştu. 

Murat KORKMAZ / İSTANBUL (DHA)

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