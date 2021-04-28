Son dakika: İstanbul trafiğinin yoğunluğu yüzde 76'ye ulaştı! Tam kapanma kaçışı...
Son dakika haberine göre, İstanbul'un Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yarın başlayacak tam kapanma kısıtlamaları öncesi İBB mobil uygulamasına göre İstanbul'dan şehir dışına gidenlerin oluşturduğu trafik yoğunluğu yüzde 76'ya ulaştı.
28 Nisan 2021, Çarşamba 17:30 Son Güncelleme:
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Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesinde il dışına çıkmak isteyenler, Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.
Türkiye yarın tam kapanmaya giriyor. Tam kapanma öncesi İstanbul'un Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu vardı.
D-100 Karayolu Ankara istikametinde Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.
İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 17.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.
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