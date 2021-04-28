Gelen son dakika haberine göre; İstanbul'da, tam kapanma tedbirleri öncesinde il dışına çıkmak isteyenler, Anadolu Yakası'nda TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturdu.

Türkiye yarın tam kapanmaya giriyor. Tam kapanma öncesi İstanbul'un Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası'nın bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu vardı.

D-100 Karayolu Ankara istikametinde Kartal ve Tuzla arasında bazı bölgelerde de trafik yoğunlaştı.

İBB'nin mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 17.00 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.