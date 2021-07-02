Son dakika... İstanbul Vakfının Kurban Bayramı yardım toplama kampanyasına izin
Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada İstanbul Vakfının Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebinin kabul edildiği belirtildi.
02 Temmuz 2021, Cuma 12:07 Son Güncelleme:
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İşte İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklama:
Merkezi İstanbul ilinde faaliyet gösteren İstanbul Vakfının Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliğince tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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