Türkiye Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: İzinli sayılacaklar

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: İzinli sayılacaklar

Türkiye

Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu: İzinli sayılacaklar

Son dakika haberine göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 25 Ocak Salı günü güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personellerin izinli sayılacağını açıkladı.

24 Ocak 2022, Pazartesi 22:55 Son Güncelleme:
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır” denildi.



İSTANBUL (İHA)


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