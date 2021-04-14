Son dakika: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai saati açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kamuda güvenlik, sağlık, acil çağrı ve arama kurtarma hizmetleri hariç mesai saatlerinin 10:00 - 16:00 olarak belirlendiğini duyurdu.
14 Nisan 2021, Çarşamba 16:18 Son Güncelleme:
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Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Kıymetli İstanbullular, kamu kesiminde; güvenlik, sağlık, acil çağrı, arama/kurtarma hizmetleri hariç, mesai saatleri 10.00-16.00 olarak belirlenmiştir. İdari izin kapsamındaki personele gerekli kolaylık gösterilecektir'' ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1382319108759429122