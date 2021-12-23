Meteoroloji Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu için kar yağışı uyarısı yaptı. Yapılan uyarıların ardından bu sabah İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.









Gece ve sabah saatlerinde aralıklarla devam eden kar yağışı bazı ilçelerde etkisini artırdı. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Rüzgarın kuzeye dönmesiyle Bugün İstanbul’un kuzey ilçelerinde hafif kar yağışı görülecek" dedi. Öte yandan İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı başladı.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz’in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Karabük, Çorum ve Amasya çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KAR İSTANBUL’DA BAŞLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarıları sonrası İstanbul’un bazı ilçelerinde kar yağışı başladı. Kar yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Öte yandan meteoroloji açıklamasında gece meydana gelecek buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşlar ve sürücüleri uyarıldı.

ORHAN ŞEN UYARDI

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Rüzgarın kuzeye dönmesiyle Bugün İstanbul’un kuzey ilçelerinde hafif kar yağışı görülecek. Hava soğuk. Yarın Rüzgar güneyli yönlere dönecek yarından sonra batıdan başlayarak hava ısınacak. Yağış 4-5 gün yok” dedi.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde Trakya kesimi ve bölgenin güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu,

İSTANBUL °C 4°C, Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı,

KIRKLARELİ °C 2°C Parçalı ve çok bulutlu,

KOCAELİ °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 0°C Parçalı ve az bulutlu,

ESKİŞEHİR °C, 0°C Parçalı ve az bulutlu,

KONYA °C, -5°C Parçalı ve az bulutlu,

YOZGAT °C, -3°C Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Karabük çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile sabah saatlerinde Amasya ve Çorum çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu sabah ve gece saatlerinde doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.