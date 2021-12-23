Son dakika: İstanbul'da 4 kişi zehirlendi! Ekipler sevk edildi
İstanbul'da iddiaya göre doğal gaz sızıntısı nedeniyle 4 kişi zehirlendi. Olayın yaşandığı Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ne sevk edildi.
23 Aralık 2021, Perşembe 17:17 Son Güncelleme:
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Küçükçekmece, Kanarya Mahallesi'nde 5 katlı binadaki dairede oturan 5 kişi saat 17.00 sıralarında iddiaya göre doğal gaz sızıntısı nedeniyle zehirlendi.
5 kişi komşuları tarafından evden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 5 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.