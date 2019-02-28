İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde ambulansa yol vermeyen sürücü M.E.Y. gözaltına alındı. Ambulansın şerit değiştirme çabasına da manevra yaparak engel olan sürücü ile ilgili görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, lüks aracın plakasından sürücünün kimliğini ve adresini belirledi.

Ekipler, sürücü M.E.Y.’yi gözaltına aldı.

M.E.Y.’ye saygısızca araç kullanmaktan 108 TL, geçilen aracın geçilme kurallarına uymamasından 108 TL, şerit izleme değiştirme kurallarına uymamaktan 108 TL olmak üzere 324 TL ceza kesildi. M.E.Y., hakkında başlatılan adli işlem için Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. M.E.Y.’nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.











