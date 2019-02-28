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Son dakika.... İstanbul'da ambulansı engelleyen sürücü gözaltına alındı

İstanbul'da D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkiinde ambulansın geçişine engel olan lüks araçlı sürücü yakalandı

28 Şubat 2019, Perşembe 16:18 Son Güncelleme:
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Son dakika.... İstanbul'da ambulansı engelleyen sürücü gözaltına alındı

İstanbul D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde ambulansa yol vermeyen sürücü M.E.Y. gözaltına alındı. Ambulansın şerit değiştirme çabasına da manevra yaparak engel olan sürücü ile ilgili görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, lüks aracın plakasından sürücünün kimliğini ve adresini belirledi.

Ekipler, sürücü M.E.Y.’yi gözaltına aldı.

M.E.Y.’ye saygısızca araç kullanmaktan 108 TL, geçilen aracın geçilme kurallarına uymamasından 108 TL, şerit izleme değiştirme kurallarına uymamaktan 108 TL olmak üzere 324 TL ceza kesildi. M.E.Y., hakkında başlatılan adli işlem için Bahçelievler Polis Merkezine götürüldü. M.E.Y.’nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.




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