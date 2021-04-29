Türkiye Son dakika: İstanbul'da AVM önünde şüpheli valiz paniği!

Son dakika: İstanbul'da AVM önünde şüpheli valiz paniği!

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da AVM önünde şüpheli valiz paniği!

Son dakika haberine göre, İstanbul Şişli- Mecidiyeköy’de AVM önüne bırakılan şüpheli valiz nedeniyle panik yaşandı. Şüpheli valiz, bomba imha uzmanı tarafından kontrollü şekilde patlatıldı.

29 Nisan 2021, Perşembe 17:08 Son Güncelleme:
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Şişli, Mecidiyeköy’de AVM önüne bırakılan valiz, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan valizden inşaat malzemeleri ve kıyafet çıktı. 

Mecidiyeköy'deki bir AVM’nin önüne bırakılan şüpheli valiz, paniğe yol açtı.

AVM’nin güvenlik görevlileri durumu hemen polise bildirdi. Gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturdu ve bölgedeki vatandaşları alandan uzaklaştırdı.

Daha sonra bomba imha uzmanı, şüpheli valizi, kontrollü olarak patlattı. Valizden, inşaat malzemeleri ve kıyafet çıktı.  


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