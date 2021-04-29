Şişli, Mecidiyeköy’de AVM önüne bırakılan valiz, paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından kontrollü olarak patlatılan valizden inşaat malzemeleri ve kıyafet çıktı.

Mecidiyeköy'deki bir AVM’nin önüne bırakılan şüpheli valiz, paniğe yol açtı.

AVM’nin güvenlik görevlileri durumu hemen polise bildirdi. Gelen ekipler, çevrede geniş güvenlik çemberi oluşturdu ve bölgedeki vatandaşları alandan uzaklaştırdı.

Daha sonra bomba imha uzmanı, şüpheli valizi, kontrollü olarak patlattı. Valizden, inşaat malzemeleri ve kıyafet çıktı.



