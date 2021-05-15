Türkiye Son dakika! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak! Galatasaray-Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı nedeniyle...
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Son dakika! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak! Galatasaray-Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı nedeniyle...

Son dakika! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak! Galatasaray-Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı nedeniyle...

Türkiye

Son dakika! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak! Galatasaray-Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı nedeniyle...

İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu. İstanbul'da bugün Galatasaray- Yeni Malatyaspor arasında Süper Lig futbol müsabakası oynanacak. İstanbul Valiliği, Süper Lig maçı nedeniyle İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

15 Mayıs 2021, Cumartesi 11:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul Valiliği, bugün Galatasaray-Yeni Malatyaspor arasında oynanacak Süper Lig futbol müsabakası dolayısıyla 17.30'dan itibaren trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "TEM kuzey yan yoldan Cendere Caddesi'ne bağlantı yolu, Kağıthane'den gelip Azerbaycan Caddesi'nden Metin Oktay Caddesi'ne bağlanıp TEM kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kağıthane'den TEM'e bağlantı yolu hem de TEM kuzey yan yoldan Vadi İstanbul'a bağlantı yolu, Kemerburgaz'dan gelip Azerbaycan Caddesi'nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi'ni takiben TEM kuzeye bağlantı yolu" trafik akışına kapatılacak.

Alternatif yollar ise TEM kuzey yol Hasdal bağlantı yolu ve Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi olarak belirlendi.


İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüsle ilgili son dakika genelgesi! Bakan Soylu'da duyurmuştuSon dakika...Kripto para vurgunu yapan Faruk Fatih Özer'in yakalanması için son 48 saat!



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Her rokete karşı 40 bin dolar
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Uyku ustaları
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Tek kelimeyle
Rauf Tamer
Murat Çelik
İsrail-Filistin
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Kudüs bir barış kenti olmalı
Oral Çalışlar
Şirin Sever
Yapacak bir şey yok, iyi bayramlar
Şirin Sever
Banu Şen
GAP Bölgesi Mezopotamya ile markalaşıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kapandık ama kapılar açık
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika...Kripto para vurgunu yapan Faruk Fatih Özer'in yakalanması için son 48 saat!