Son dakika! İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatılacak! Galatasaray-Yeni Malatyaspor Süper Lig maçı nedeniyle...
İstanbul'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu. İstanbul'da bugün Galatasaray- Yeni Malatyaspor arasında Süper Lig futbol müsabakası oynanacak. İstanbul Valiliği, Süper Lig maçı nedeniyle İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
15 Mayıs 2021, Cumartesi 11:05 Son Güncelleme:
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İstanbul Valiliği, bugün Galatasaray-Yeni Malatyaspor arasında oynanacak Süper Lig futbol müsabakası dolayısıyla 17.30'dan itibaren trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, "TEM kuzey yan yoldan Cendere Caddesi'ne bağlantı yolu, Kağıthane'den gelip Azerbaycan Caddesi'nden Metin Oktay Caddesi'ne bağlanıp TEM kuzeye bağlantı yolu Metin Oktay Caddesi iki yönlü olarak hem Kağıthane'den TEM'e bağlantı yolu hem de TEM kuzey yan yoldan Vadi İstanbul'a bağlantı yolu, Kemerburgaz'dan gelip Azerbaycan Caddesi'nden Vadi İstanbul köprüsünden Metin Oktay Caddesi'ni takiben TEM kuzeye bağlantı yolu" trafik akışına kapatılacak.
Alternatif yollar ise TEM kuzey yol Hasdal bağlantı yolu ve Büyükdere Caddesi Maslak Ayazağa Caddesi Ayazağa Cendere Caddesi Azerbaycan Caddesi olarak belirlendi.