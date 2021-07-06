Türkiye Son dakika: İstanbul'da büyük tedirginlik: Bu olaydan sonra uyuyamıyorum

Son dakika: İstanbul'da büyük tedirginlik: Bu olaydan sonra uyuyamıyorum

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da büyük tedirginlik: Bu olaydan sonra uyuyamıyorum

Son dakika haberine göre, İstanbul Pendik'te vatandaşlar, zehirlenmiş ve işkence görmüş halde 17 köpek ölüsü buldu. Hayvansever Sevgi Elik 'En kötüsü de orada herhangi bir güvenlik kamerası olmaması. Gece gündüz uyuyamıyorum' dedi.

06 Temmuz 2021, Salı 13:07 Son Güncelleme:
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İstanbul'un Pendik ilçesinde sokak hayvanlarını beslemek için gelen hayvanseverler, ormanlık alanın yakınlarındaki arazide 17 köpek ölüsü buldu. Zehirlenen köpeklerin işkence de gördükleri tespit edilirken, polis soruşturma başlattı.

Hayvansever Sevgi Elik "En kötüsü de orada herhangi bir güvenlik kamerası olmaması. Zaten kimin öldürdüğü bulunsa bile bir şey değil. Hayvanlarla ilgili yasa çıkmadığı sürece köpekler eşya konumunda gerçekten çok üzücü ve çok üzüldüm. Gece gündüz uyuyamıyorum" dedi.

Olay, Çamlık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak hayvanlarını beslemek için gelen hayvanseverler, ormanlık alanın yakınlarındaki arazide 17 köpek ölüsü buldu. Durumun bildirilmesi üzerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Belediye ekipleri, arazideki köpek cesetlerini toplayarak, ilçedeki veteriner işleri birimine götürdü. Burada yapılan incelemede, bir çoğunun zehirlendiği belirlenen köpeklere işkence yapıldığı da tespit edildi. Çevrede araştırmalar yapan polisin soruşturması sürüyor.

"BU OLAYDAN SONRA UYUYAMIYORUM"

Köpekleri ölü olarak gören hayvansever Sevgi Elik "Gittiğimizde köpeklerin ölü olduğunu gördük. Belediye ve polis ekiplerine haber verildi. Gelip olayla ilgili araştırmalara başladılar. En kötüsü de orada herhangi bir güvenlik kamerası olmaması.

Zaten kimin öldürdüğü bulunsa bile bir şey değil. Hayvanlarla ilgili yasa çıkmadığı sürece köpekler eşya konumunda gerçekten çok üzücü ve çok üzüldüm. Gece gündüz uyuyamıyorum biz ölü olarak gördük" dedi.

"İNSANLAR MAHALLE ARALARINDA TOPLUYOR KÖPEKLERİ"

Bir başka hayvansever Fatih Yazıcı ise, "Bizim besleme alanlarımızdan bir yer orası. Bu olay canımızı çok yaktı. Resmen perişan olduk. İçimizi çok sızlattı. İnsanlar mahalle aralarında topluyorlar köpekleri, böyle belirli bir yerlere atıyorlar. Köpekleri sevenler var, sevmeyenler var. Onları seven kişiler yapmamıştır zaten. Bilinçli olarak yapılan bir şey bu" diye konuştu.

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