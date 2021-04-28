Türkiye Son dakika: İstanbul'da büyük yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Son dakika: İstanbul'da büyük yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da büyük yangın! İtfaiye ekipleri müdahale ediyor

Son dakika haberine göre, İstanbul Eyüpsultan'da bir depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ediyor. Olay yerinde yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

28 Nisan 2021, Çarşamba 17:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gelen son dakika haberine göre; Eyüpsultan'da bulunan depoda yangın çıktı. İhbar üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Eyüpsultan'da lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Defterdar Mahallesi Savaklar Caddesi'nde lastik deposu olarak kullanılan üç katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin deponun yanındaki iki binaya sirayet etmemesi için çalışmalarını sürüyor.


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
‘Birlik beraberlik gerek’ derken…
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Neye benziyor?
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Türkiye karşıtlığı iyice büyüyecek
Hakan Çelik
Murat Çelik
Biden’ın tercihi ve bundan sonrası
Murat Çelik
Banu Şen
9 bin 400 yıldır tarımın kalbi bu topraklarda atıyor
Banu Şen
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Mehmet Öz'ün kız kardeşiyle ilgili suç duyurusuna 3. kardeşten destek geldi