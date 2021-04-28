Gelen son dakika haberine göre; Eyüpsultan'da bulunan depoda yangın çıktı. İhbar üzerine çevre ilçelerden de olmak üzere olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Eyüpsultan'da lastik deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Defterdar Mahallesi Savaklar Caddesi'nde lastik deposu olarak kullanılan üç katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, alevlerin deponun yanındaki iki binaya sirayet etmemesi için çalışmalarını sürüyor.



