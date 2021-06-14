Türkiye Son dakika: İstanbul'da cansız bedeni bulunan modelin son anları kamerada! 'Lütfen' diyerek yalvarıyor
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Son dakika: İstanbul'da cansız bedeni bulunan modelin son anları kamerada! 'Lütfen' diyerek yalvarıyor

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da cansız bedeni bulunan modelin son anları kamerada! 'Lütfen' diyerek yalvarıyor

Son dakika haberine göre, İstanbul'da birlikte yaşadığı Burak Ercan ile bir restoranda tartışmasından sonra evin balkonundan düşerek hayatını kaybeden Ukraynalı fotomodel Anzelika Sraufant’ın son anları orta çıktı. Görüntülerde videoyu çeken kişi ‘Come, come’ (Gel) derken Ukraynalı model de ‘Please’ (Lütfen) diyerek ağlıyor.

14 Haziran 2021, Pazartesi 17:06 Son Güncelleme:
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Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants’ın birlikte yaşadıkları rezidansın balkonundan düşüp ölmesine ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Srabiants’ın balkon tırabzanına asılı olduğu, görüntüleri çeken kişinin ‘Come, come’ (Gel) dediği ve Ukraynalı modelin de ‘Please’ (Lütfen) diyerek ağladığı duyuluyor.



KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi'ndeki lüks bir sitede Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants'ın ünlülerin köpek eğitmeni sevgilisi Burak Ercan ile yaşadığı evin balkonundan düşüp, ölmesiyle ilgili detaylara DHA ulaştı. Edinilen bilgiye göre; Anzelika Srabiants ve sevgilisi, eğlenmek için Ataşehir'de bulunan bir restorana gidip, yemek yedi. Alkol alan çift, Ercan'ın iddialarına göre kıskançlık krizine girdi. Eve dönmek için taksiye binen çift tartışmaya başladı. Ukraynalı model, Ercan'a yumruk atarak, kaşını yardı. Çift eve vardıktan sonra da olay gerçekleşti.

"BALONDAN KENDİNİ SARKITTIĞINI GÖRDÜM"

Genç kadının ölümünün ardından 'Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede, 'kasten öldürme' suçundan tutuklanan Burak Ercan ifadesine, “Anzelika Srabiants kız arkadaşım olur. Akşam Ataşehir'de bulunan bir restorana giderek, yemek yedik. Daha sonra da alkol aldık. Bu sırada kıskançlık nedeniyle tartışmaya başladık. Restorandan çıktıktan sonra taksiye bindik. Bu sırada da tartışma devam etti. Anzelika bana yumruk attı. Kaşımı yardı. Kendi evime gitmek istiyorum dediğinde de taksiden indik. Anzelika ayakkabısını çıkararak, koşmaya başladı. Ben de peşinden gittim. İkna ederek benim evime gitmek için taksiye bindik. Eve geldiğimizde de tartışma devam etti. Ben de lavaboya girdim. Çıktığımda balkondan kendini sarkıttığını gördüm. Hemen cep telefonu videosunu açarak, kayıt yapmaya başladım. Sonra ben de balkona giderek yukarıya çekmek istedim ancak başaramadım. Beşinci kat balkondan aşağı düştü" dedi.

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