Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli gözaltında
Son dakika haberine göre, İstanbul'da DEAŞ'a operasyon düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 gözaltı var.
27 Mayıs 2021, Perşembe 09:13 Son Güncelleme:
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 örgüt üyesini gözaltına aldı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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