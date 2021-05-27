Türkiye Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

Türkiye

Son dakika! İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli gözaltında

Son dakika haberine göre, İstanbul'da DEAŞ'a operasyon düzenlendi. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 gözaltı var.

27 Mayıs 2021, Perşembe 09:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 7 ilçede 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8 örgüt üyesini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dolar baskısından nasıl kurtulacağız?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Bizim de bir sanal oyuncumuz var artık
Şirin Sever
Rauf Tamer
Bylockçular
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
‘Derin Devlet’ ‘Kutsal Devlet’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Ateş Hoca'dan uyarılar ve umutlu mesajlar
Murat Çelik
Banu Şen
Tarih kokan topraklarda tarihe yolculuk: Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hangi aşı daha etkili? mRNA aşısı mı, inaktif aşı mı?