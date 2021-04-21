Türkiye Son dakika! İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu! 30 kişi yakalandı

Son dakika! İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu! 30 kişi yakalandı

Türkiye

Son dakika! İstanbul'da eş zamanlı FETÖ operasyonu! 30 kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM ve İstihbarat Şube ekipleri tarafından İstanbul'da FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Firar durumunda olanların İstanbul'da olabilecekleri adresler belirlendi.

21 Nisan 2021, Çarşamba 07:58 Son Güncelleme:
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Firari şahısların saklandıkları adreslerin hücre evi olarak kullanılabileceği, bu bahisle de başkaca FETÖ/PDY firari şahısların da adreslerde olabileceği değerlendirilerek 34 aranan şahsın saklandığı 33 adreste, dün gece saat :00:00 sıralarında eş zamanlı baskınlar operasyon gerçekleştirildi.

Yapılan baskınlarda aranan şahıslardan 29'ü yakalanırken aynı baskınlarda adreslerden birinde gizlenen ve farklı mahkemelerden aranması olan 1 şüpheli şahsında arasında bulunduğu 30 firari şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda tespit edilen adreslerde bulunamayan 5 FETÖ firarisinin yakalanma çalışmaları devam ederken, yine baskın yapılan adreslerde polis kapıya dayanınca yakalanmamak için evin çatısına çıkan bir firarinin kaçma ve yakalanma anı da polis kameralarınca kayıt altına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 30 firari şahıs ifadeye alınırken, firari diğer şahısların yakalanmasına yönelik polisin çalışmaları devam ediyor.


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