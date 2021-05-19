Türkiye Son dakika: İstanbul'da eş zamanlı operasyon: 7 kişi yakalandı

Son dakika: İstanbul'da eş zamanlı operasyon: 7 kişi yakalandı

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da eş zamanlı operasyon: 7 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre, İstanbul’da terör örgütü TKP/ML’ye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 6 ilçede 8 adrese düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 07:17 Son Güncelleme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde terör örgütü Türkiye Komünist Partisi / Marksist Leninist (TKP/ML) adına faaliyette bulundukları ve çeşitli eylem arayışı içerisinde oldukları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Polis ekipleri, teknik ve fiziki takip ile istihbari çalışmalar sonrası 6 ilçede 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 7’sini gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.


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