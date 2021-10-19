Türkiye Son dakika: İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Mahalleli isyan etti

Son dakika: İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Mahalleli isyan etti

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Mahalleli isyan etti

İstanbul Şişli'de, nakliye kamyoneti yokuştan aşağı inerken devrildi. Araç içinde sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye ekibi kurtardı. Mahalle sakinleri, daha önce merdiven olan yolun araç yoluna çevrildiğini ve dik yokuş nedeniyle sık sık kaza yaşandığını söyleyip buranın yeniden merdivenli yaya yolu yapılmasını istedi.

19 Ekim 2021, Salı 22:28 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Kuştepe, İnönü Caddesi'nde, nakliye kamyoneti yokuştan aşağı inerken, sağa dönüş sırasında devrildi. Kamyonetin sürücüsü Olcay Günay devrilen aracın içinde sıkıştı.

Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar yaralıyı kurtaramayınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, kamyon içinde sıkışan Olcay Günay'ı yaralı olarak kurtardı. Polis ekipleri de başka bir kazanın yaşanmaması için olay yerine emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Günay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırdı.

MAHALLELİ YOLUN YENİDEN ESKİ HALİNE DÖNMESİNİ İSTİYOR

Yokuşun çok dik olmasından dolayı araçların hızını alamayıp sık sık burada kaza yaptığını, bu nedenle binaların önüne kendi imkanlarıyla beton bariyer yaptıklarını ifade eden mahalle sakini Cihat Ülkü, "Eskiden burası merdivendi, daha sonra burası araba yolu yapıldığından beri sürekli kazalar oluyor. Daha eskiden komple merdivendi, araç girişi yoktu. Bu yolun eski haline çevirmesini istiyoruz" diye konuştu.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA)

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