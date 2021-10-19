Kaza, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Kuştepe, İnönü Caddesi'nde, nakliye kamyoneti yokuştan aşağı inerken, sağa dönüş sırasında devrildi. Kamyonetin sürücüsü Olcay Günay devrilen aracın içinde sıkıştı.

Kazayı görüp yardıma koşan vatandaşlar yaralıyı kurtaramayınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, kamyon içinde sıkışan Olcay Günay'ı yaralı olarak kurtardı. Polis ekipleri de başka bir kazanın yaşanmaması için olay yerine emniyet şeridi çekerek önlem aldı. Günay, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansa alınarak hastaneye kaldırdı.

MAHALLELİ YOLUN YENİDEN ESKİ HALİNE DÖNMESİNİ İSTİYOR

Yokuşun çok dik olmasından dolayı araçların hızını alamayıp sık sık burada kaza yaptığını, bu nedenle binaların önüne kendi imkanlarıyla beton bariyer yaptıklarını ifade eden mahalle sakini Cihat Ülkü, "Eskiden burası merdivendi, daha sonra burası araba yolu yapıldığından beri sürekli kazalar oluyor. Daha eskiden komple merdivendi, araç girişi yoktu. Bu yolun eski haline çevirmesini istiyoruz" diye konuştu.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL(DHA)



