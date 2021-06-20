Son dakika: İstanbul'da feci anlar! Çocuklar ağlayarak kurtarılmayı bekledi
Son dakika haberine göre, İstanbul'daki yağış nedeniyle Sultangazi'de bir binanın zemin katında su tahliyesi yapılırken jeneratör yandı. Yangın nedeniyle 5'i çocuk 7 kişi mahsur kaldı. Çocuklar ağlayarak itfaiyenin kurtarmasını bekledi.
20 Haziran 2021, Pazar 10:24 Son Güncelleme:
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İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası Sultangazi'de bir binanın zemin katında su tahliyesi yapıldığı sırada jeneratör yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, binada mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.
Uğur Mumcu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda dün saat 19.00 sıralarında yağış sonrası binanın zemin katını su bastı. Bina sakinlerinin bildirmesi üzerine ilçe belediyesine bağlı ekipler, su tahliyesi çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında su tahliyesinde kullanılan jeneratör alev alarak yanmaya başladı. Çalışanlar kendilerini dışarı atarken, yangın sırasında binayı duman sardı.
KURTARILDILAR
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, duman tahliyesi yaptı. Üst katlarda mahsur kalan çocuklar, olan biteni meraklı gözlerle izlerken ağladıkları da görüldü. Mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişi, merdiven aracıyla kurtarıldı.