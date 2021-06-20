Türkiye Son dakika: İstanbul'da feci anlar! Çocuklar ağlayarak kurtarılmayı bekledi

Son dakika: İstanbul'da feci anlar! Çocuklar ağlayarak kurtarılmayı bekledi

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da feci anlar! Çocuklar ağlayarak kurtarılmayı bekledi

Son dakika haberine göre, İstanbul'daki yağış nedeniyle Sultangazi'de bir binanın zemin katında su tahliyesi yapılırken jeneratör yandı. Yangın nedeniyle 5'i çocuk 7 kişi mahsur kaldı. Çocuklar ağlayarak itfaiyenin kurtarmasını bekledi.

20 Haziran 2021, Pazar 10:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İstanbul'da kuvvetli yağış sonrası Sultangazi'de bir binanın zemin katında su tahliyesi yapıldığı sırada jeneratör yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, binada mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.

Uğur Mumcu Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda dün saat 19.00 sıralarında yağış sonrası binanın zemin katını su bastı. Bina sakinlerinin bildirmesi üzerine ilçe belediyesine bağlı ekipler, su tahliyesi çalışmalarına başladı. Çalışmalar sırasında su tahliyesinde kullanılan jeneratör alev alarak yanmaya başladı. Çalışanlar kendilerini dışarı atarken, yangın sırasında binayı duman sardı.



KURTARILDILAR

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, duman tahliyesi yaptı. Üst katlarda mahsur kalan çocuklar, olan biteni meraklı gözlerle izlerken ağladıkları da görüldü. Mahsur kalan 5'i çocuk 7 kişi, merdiven aracıyla kurtarıldı.


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Rauf Tamer
Taze başlangıç
Rauf Tamer
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Hakan Çelik
TRT’nin Teşkilat dizisi İsrail’e bile satılmış
Hakan Çelik
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Tükenmişlik sendromu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sol bedelini ödüyor… Sağ ne yapıyor?
Oral Çalışlar
Banu Şen
Bitmeyecek uzun bir hikaye gibi: Adana
Banu Şen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şanlıurfa'da sulama kavgasında ortalık savaş alanına döndü: