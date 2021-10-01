Türkiye Son dakika... İstanbul'da feci kaza! 2 yaralı var

Son dakika... İstanbul'da feci kaza! 2 yaralı var

Türkiye

Son dakika... İstanbul'da feci kaza! 2 yaralı var

İstanbul Kâğıthane'de arıza nedeniyle yol kenarına çekilen otomobile, başka bir otomobil arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

01 Ekim 2021, Cuma 01:32 Son Güncelleme:
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Kaza, saat 23.30 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikameti Çağlayan Adliyesi otobüs durağında yaşandı. 58 BH 202 plakalı otomobilin arızalanması nedeniyle sürücü, aracı yol kenarına çekti. Otomobilde bulunanlar dışarı çıkarak çekici beklemeye başladı.

Bu sırada aynı istikamette ilerleyen Batuhan K.'nın kullandığı 34 EJN 446 plakalı otomobil ise yol kenarındaki otomobile arkadan çarptı. Kazada, 34 EJN 446 plakalı otomobilde bulunan araç sürücüsü Batuhan K. ve yanındaki Özge Ç. yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ise ambulanslarla Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası, Edirne istikametinde oluşan trafik yoğunluğu araçların olay yerinden çekilmesiyle normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İSTANBUL (DHA)

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