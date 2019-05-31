Son dakika! İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! İstanbul'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var Ümraniye TEM Bağlantı Yolu Kuzey Marmara Otoyolu sapağında otomobil yolcu otobüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 ölü ve 15 yaralı var