Türkiye Son dakika: İstanbul'da feci kaza! Ticari araç gölete uçtu

Son dakika: İstanbul'da feci kaza! Ticari araç gölete uçtu

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da feci kaza! Ticari araç gölete uçtu

Son dakika haberine göre İstanbul Başakşehir'de hafif ticari araç karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışmamak için direksiyonu kırınca içindeki 2 kişi ile birlikte gölete uçtu.

02 Mayıs 2021, Pazar 09:48 Son Güncelleme:
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Gelen bir son dakika haberine göre; İstanbul Başakşehir'de hafif ticari araç, sürücüsünün sollama manevrası yaptığı sırada karşıdan gelen araçla kafa kafaya çarpışmamak için direksiyonu kırması sonucu gölete uçtu. Takla atarak gölete uçan araçtaki 2 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Kaza, Başakşehir, Şamlar Mahallesi'nde dün akşam iftar saatinde meydana geldi. Kayabaşı, Şamlar Mahallesi istikametinde seyreden hafif ticari aracın sürücüsü, önündeki otomobili sollamaya çalıştı. O sırada karşı şeritten gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpışmamak için manevra yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı araç, takla atarak yol kenarındaki gölete uçtu.

Takla atan aracın sürücüsü ve yanındaki bir arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşlar gölete uçan araçtaki 2 kişinin yardımına koşarken bir yandan da sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 2 kişiyi tedbir amaçlı ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü.

Kaza sonrası gölete uçan araç ise çekici yardımıyla göletten çıkarılırken, kazayla ilgilini inceleme başlatıldı.


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