Türkiye Son dakika! İstanbul'da fırtına etkili oldu! 4 katlı binanın çatısı uçtu

Son dakika! İstanbul'da fırtına etkili oldu! 4 katlı binanın çatısı uçtu

Türkiye

Son dakika! İstanbul'da fırtına etkili oldu! 4 katlı binanın çatısı uçtu

İstanbul Bağcılar'da 4 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatının düştüğü sokaktaki araçlarda hasar oluştu.

12 Ocak 2022, Çarşamba 00:52 Son Güncelleme:
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Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1385 Sokak'taki 4 katlı binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçup sokaktaki araçlarına üzerine düştü.

Araçlarda hasar meydana gelirken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor. 

İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA) 

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