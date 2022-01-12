Son dakika! İstanbul'da fırtına etkili oldu! 4 katlı binanın çatısı uçtu
İstanbul Bağcılar'da 4 katlı bir binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Uçan çatının düştüğü sokaktaki araçlarda hasar oluştu.
12 Ocak 2022, Çarşamba 00:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi 1385 Sokak'taki 4 katlı binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçup sokaktaki araçlarına üzerine düştü.
Araçlarda hasar meydana gelirken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları sürüyor.
İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL (DHA)