Türkiye Son dakika: İstanbul'da hareketli anlar! Fidye için kaçırılan kişiler böyle kurtarıldı

Son dakika: İstanbul'da hareketli anlar! Fidye için kaçırılan kişiler böyle kurtarıldı

Türkiye

Son dakika: İstanbul'da hareketli anlar! Fidye için kaçırılan kişiler böyle kurtarıldı

İstanbul Esenyurt'ta Pakistan uyruklu bir kişinin fidye için kaçırıldığı ihbarı üzerine başlatılan operasyonda kaçırıldığı iddia edilen kişi ile birlikte evde zorla tutuldukları belirlenen 13 Pakistanlı kurtarıldı.

27 Eylül 2021, Pazartesi 20:58 Son Güncelleme:
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Olay, 20 Eylül Pazartesi günü Esenyurt Balıkyolu Mahallesinde meydana geldi. Esenyurt İle Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pakistan uyruklu M.B.A.'nın fidye için kaçırıldığı ihbarını alınca harekete geçti.

Yapılan çalışmalar sonucunda Pakistanlı M.B.A.'nın, M.T. ile M.R. isimli kişilerce kaçırıldığı ve aynı mahallede bulunan bir adreste tutulduğu tespit edildi. Polis ekipleri, tespit edilen adrese operasyon düzenledi.

13 KİŞİ DAHA KURTARILDI

Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, M.B.A. ile beraber 13 Pakistanlıyı zorla tutuldukları evden kurtardı. 2 şüphelinin Pakistanlıları fidye amaçlı kaçırdığı öğrenildi. Polis ekipleri M.T. ile M.R.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Erol DEĞİRMENCİ - Ali TİNBEK / İSTANBUL (DHA) 

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